ВЭБ готов инвестировать в региональную авиацию

Вице-президент Внешэкономбанка по авиационно-космическим программам Александр Коршунов считает, что ВЭБ нужно создать регионального оператора малой авиации, либо реализовать это с помощью существующих авиакомпаний по отдельному KPI.

Заявление было сделано в рамках обсуждения в Совете Федерации реализации госпрограммы по развитию авиационной промышленности до 2025 года, сообщает ТАСС. Также Коршунов заявил, что ВЭБ готов поддерживать развитие малой авиации.

В начале августа Внешэкономбанк (ВЭБ) совместно с международными специалистами в области блокчейна запустил электронный кошелек для благотворительного фонда «Старость в радость» и осуществил первую транзакцию в криптовалюте Ether (эфир) компании Ethereum.

Первый благотворительный взнос в размере 1 эфира (около 16,5 тысяч рублей) сделал советник главы ВЭБа, руководитель Центра компетенций по новым материалам и прорывным технологиям Владимир Демин, о чем ранее писала «Практика».