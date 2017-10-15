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Велогонщик Трусов рассказал о безопасности на «Туре Турции»

В командном зачете "Газпром-РусВело" занимает шестое место

Российский гонщик Николай Трусов, выступающий за велокоманду «Газпром-РусВело», рассказал о многодневной велогонке «Тур Турции»-2017.

По его словам, все было организовано на высоком уровне, немного поменялись отели с прошлого раза. «А так, все то же самое — безопасность, организация. Все, как положено», — цитирует его «Интерфакс».

В командном зачете «Газпром-РусВело» занимает шестое место из 13 команд. Первое место у Wilier Triestina-Selle Italia. В этом году «Тур Турции» проходит в 53-й раз, впервые он состоялся в 1963 году.

В 2016 году команда «Тинькофф» прекратила существование, «Катюша» с 2017 года выступает под швейцарским флагом, единственной российской профессиональной велокомандой осталась «Газпром-РусВело».

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