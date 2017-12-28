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сегодня, в 09:34
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Венесуэла поддержит свою криптовалюту нефтью

Президент страны распорядился выделить для этого золотоносные месторождения

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение направить пять милиардов баррелей нефти на поддержку национальной криптовалюты El Petro.

Как сообщает ТАСС, Мадуро заявил, что готов формализовать предоставление нефтяного месторождения, расположенного в районе нефтеносного пояса реки Ориноко, в качестве обеспечения ценности национальной криптовалюты El Petro.

Он отметил, что согласно выданному одной из международных компаний сертификату это месторождение может принести около пяти миллиардов баррелей нефти.

“За каждый El Petro – баррель нефти”, – заключил Мадуро и пообещал обеспечить добычу криптовалюты на территории всей страны.

Также он заявил о своем намерении выделить для дальнейшей поддержки El Petro золотоносные месторождения Арко Минеро в поясе Ориноко и залежи алмазов.


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