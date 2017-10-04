Венесуэла пригласила российские корпорации для реализации проектов

Венесуэла пригласила две российские корпорации «Газпром» и «Роснефть» поучаствовать в реализации углеводородных проектов на материковой отмели государства.

Глава министерства нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что на данный момент разрабатываются огромные по своим запасам месторождения на шельфе страны, передает телевизионный канал RT.

Отмечается, что по двум из них уже ведутся переговоры о сотрудничестве с российскими компаниями «Газпром» и «Роснефть».

Венесуэльский чиновник подчеркнул, что на данный момент речь идет исключительно о совместной работе на территории материковой отмели.

Ранее «Практика» информировала о том, что «Газпром» возглавил мировой рейтинг S&P Global Platts крупнейших энергетических компаний.