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Венгрия и Воронежская область договорились о сотрудничестве

В ходе встречи обсуждались вопросы аграрного сектора и сохранения культурно-исторического наследия

Делегация Воронежской области с губернатором Алексеем Гордеевым во главе посетила Венгрию, чтобы обсудить вопросы развития двусторонних отношений и сотрудничества в аграрном секторе и сфере сохранения культурно-исторического наследия.

В ходе встречи самыми перспективными направлениями сотрудничества назвали растениеводство, животноводство, а также использование венгерских технологий и опыта в области сохранения воды и развития сельских территорий, говорится на официальном портале органов власти Воронежской области. С министром обороны Венгрии Иштваном Шимичко делегация обсудила сотрудничество в сфере сохранения культурно-исторического наследия.

Кроме того, делегация встретилась с региональным представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии Владимиром Рахманиным. Он рассказал о подготовке к 31-й Региональной конференции ФАО для Европы, которую проведут в Воронежской области в мае следующего года. Гордеев, в свою очередь, подчеркнул, что проведение мероприятия такого уровня много значит для региона.

Ожидается, что в конференции будут участвовать специалисты из более чем 50 стран. Участники рассмотрят ряд тем, в частности, будет обсуждаться проблема изменения климата и способы ее решения.


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