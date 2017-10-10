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10 октября, в 10:01
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Венгрия инициирует пересмотр договора об ассоциации Украины с ЕС

Глава венгерского МИД убежден, что поменять ситуацию можно, только оказав давление на Киев

Правительство Венгрии начнет пересмотр договора об ассоциации Украины с Европейским союзом из-за нового образовательного законопроекта, принятого Киевом.

Как сообщает Magyar Nemzet, об этом рассказал глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Отмечается, что новый закон, принятый на Украине, полностью нарушает нормы Соглашения об ассоциации между этой страной и Евросоюзом.

По словам министра иностранных дел Венгрии, решение Киева закрыть образовательные учреждения, в связи с преподаванием там на языках меньшинств, является неприемлемым.

В заключение руководитель ведомства заявил, что есть только один способ изменить сложившуюся ситуацию — оказать большее давление на Украину.

Ранее «Практика» писала о том, что ПАСЕ просят направить украинский закон об образовании на экспертизу.


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