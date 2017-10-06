Верховная рада Украины продлила особый статус Донбасса

В пятницу, 6 октября, депутаты Верховной рады Украины приняли законопроект «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который на год продлевает особый статус Донбасса.

Несмотря на это в законе есть поправка, согласно которой особый статус вступит в силу, если с этих территорий будут высланы все незаконные вооруженные формирования, наемники, боевики и военная техника, передает ТАСС.

Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 229 чиновников, в то время как минимально требовалось 226 голосов.

Известно, что 18 октября 2017 года выходит срок действия закона о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей, который был утвержден еще в 2014 году.

Ранее «Практика» информировала о том, что президент Украины Петр Порошенко подкорректировал законопроект об особом статусе Донбасса.