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03 октября, в 14:55
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Верховная рада Украины завершила самое длительное рассмотрение судебной реформы

За утверждение предложенных законодательных корректировок выступили 234 чиновника

Верховная рада Украины большинством голосов депутатов одобрила судебную реформу, обсуждение которой длилось три недели.

По словам спикера ведомства Андрея Парубия, это было самое длительное рассмотрение законодательного проекта в истории парламента Украины, передает информационное агентство УНН.

За утверждение рассматриваемого закона №6232 выступили 234 чиновника. Отмечается, что в проекте содержатся предложения с несколькими тысячами корректировок.

В пояснительной записке говорится, что целью этих законодательных правок является нормативное регулирование процессуальных механизмов.

Одобренный законопроект поможет обеспечить своевременную, эффективную, беспристрастную и справедливую защиту прав и свобод украинцев в суде.

Ранее «Практика» информировала о том, что Украина назвала референдум о независимости, прошедший в Каталонии, неправомочным.


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