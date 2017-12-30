Верховный суд РФ поддержал решение ЦИК по Навальному

Верховный суд РФ поддержал решение ЦИК отказать оппозиционеру участвовать в выборах президента, отклонил иск Алексей Навального к избирательной комиссии.

Представитель ЦИК Сергей Сахаров заявил, что у Навального есть судимость по статье “Присвоение и растрата”, сообщает Вести.

«Даже после того, как она будет погашена, должно пройти не менее 10 лет, прежде чем блогер сможет выдвинуться на пост главы государства», – сказали в комиссии.

Иван Жданов, представляющий интересы Алексея Навального в суде, подчеркнул, что будет обжаловать решение Верховного суда в апелляционной инстанции. Также Навальный планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.