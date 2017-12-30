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Верховный суд РФ поддержал решение ЦИК по Навальному

Оппозиционера не допустили к участию в выборах президента

Верховный суд РФ поддержал решение ЦИК отказать оппозиционеру участвовать в выборах президента, отклонил иск Алексей Навального к избирательной комиссии.

Представитель ЦИК Сергей Сахаров заявил, что у Навального есть судимость по статье “Присвоение и растрата”, сообщает Вести.

«Даже после того, как она будет погашена, должно пройти не менее 10 лет, прежде чем блогер сможет выдвинуться на пост главы государства», – сказали в комиссии.

Иван Жданов, представляющий интересы Алексея Навального в суде, подчеркнул, что будет обжаловать решение Верховного суда в апелляционной инстанции. Также Навальный планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

 


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роберт
Гость
роберт

Какой там СУД-одно название или плешивый, плегавый и ГНУСАВЫЙ ЛИЛИПУТ это и есть наш СТАЛИНСКО-ПУТИНСКИЙ суд бандитски-воровского государства им.Путина созданное на основе небывалой коррупции и бесконтрольных разбрасыванием денег всем подонкам и мразям типа Зюганова, Жириновского, бандитам ГОСДУРЫ, силовикам и поганым тварям подхалимам и сволочам продажным тварям, уродам “ВЕРУЮЩИМ” подлецам и негодяям “ЗА ЦАРЯ”!!!

58 секунд назад