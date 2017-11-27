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27 ноября, в 20:12
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Верховный суд США отклонил иск владельцев оружия

Ряд граждан пытались опротестовать оружейные запреты в штате Мэриленд

Верховный суд США отклонил иск владельцев оружия из штата Мэриленд.

Об этом сообщает NY Daily News. Коллективный иск оспаривал законность решения властей штата о запрете “штурмового” оружия. Под запрет попали полуавтоматические образцы вооружений и оружейные магазины высокой вместительности. Также Верховный суд отклонил еще один иск по вопросу о конституционном праве на открытое ношение оружия.

Отмечается, что это первый случай с 2010 года, когда Верховный суд США принимает решение по оружейным вопросам. Тогда было подтверждено право американцев на хранения оружия дома для самообороны, а региональным властям запрещено вводить ограничения на ношение ручного оружия.


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