Верховный суд уточнил правила лишения родительских прав

Пленум Верховного суда РФ конкретизировал условия изъятия детей из семьи и представил список правил лишения родительских прав.

По закону детей могут забрать из семьи за злоупотребление родительскими правами в виде использования их в ущерб интересам детей, в частности, путем создания препятствий в обучении, сообщает РИА Новости.

Кроме того, лишение родительских прав предусмотрено за жестокое обращение с детьми, вовлечение их в занятие азартными играми, в деятельность сект, склонения к бродяжничеству, попрошайничеству и преступлениям.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая считает, что изъятие ребенка — это крайняя мера, однако она порой бывает необходима, когда родители запрещают своим детям медицинские манипуляции, такие как переливание крови или лечение от ВИЧ-инфекции.

Ранее «Практика» писала о том, что в департаменте соцзащиты столицы России собрали экстренное совещание в связи с решением изъять из московской семьи 11 приемных детей.