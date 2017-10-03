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03 октября, в 15:15
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Видео: австралийские спасатели сняли коалу с вершины буровой установки

После осмотра ветеринаром животное отпустят в дикую природу

В Австралии в городе Аделаида местные спасатели эвакуировали коалу, которая забралась на самый верх буровой установки.

Как сообщает телевизионный канал RT, животное залезло туда в связи с тем, что испугалось оживленной автомагистрали, которая расположена поблизости.

Отмечается, что испуганной коале удалось забраться на огромную высоту, однако самостоятельно спуститься с буровой установки она уже не смогла. Это заметили прохожие, которые и вызвали спасателей на место инцидента.

На данный момент известно, что животное осмотрит ветеринар, после чего коалу отпустят в естественную для нее среду обитания.

Ранее «Практика» информировала о том, что невероятно редкая коала белого окраса из Австралии стала очень популярной среди пользователей социальных сетей.


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