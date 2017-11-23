Видео: глава ЛНР Игорь Плотницкий прилетел в Москву

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прилетел в Москву, об этом сообщил в «ВКонтакте» Захар Прилепин, который является заместителем командира батальона в непризнанной Донецкой народной республике.

«Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворенный», – цитирует его Росбалт.

По словам Прилепин, Плотницкого в аэропорту «Шереметьево» ждали два оперативника, которые «пошли следом» за ним.

Игорь Плотницкий покинул ЛНР 23 ноября после того, как 21 ноября центр города взяли под контроль вооруженные люди, предположительно подчинявшиеся отстраненному Плотницким главе МВД республики Игорю Корнету.

Ранее Плотницкий заявлял о том, что в ЛНР и ДНР готовился переворот, о чем писала «Практика».