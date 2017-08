Видео: на отеле Трампа появилась проекция Путина

На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке, принадлежащем главе Белого дома Дональду Траму, появилась проекция с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Видео, а также фотографии с места событий опубликовал организатор акции художник Робин Белл на своей странице в социальной сети Twitter.

Изначально на кадрах видно, как по улице возле отеля маршируют женщины в форме, одна из которых несет в руках флаг России.

После этого камера перемещается к стене отеля, на которую спроецировали изображение Владимира Путина на фоне российского триколора и надпись на русском языке «Крепись, братан!» Кроме того, проекции сменялись, а с ними менялись и надписи. Фигурировали также выражения Follow the money и Happy to help, bro.

Задумка автора заключалась в якобы обращении от лица российского лидера к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.