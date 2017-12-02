Видео: новый вид рыб нашли на глубине более 8 километров

В глубинах океана ученые обнаружили новый вид рыб.

Они обитают на глубине более восьми тысяч метров, сообщает портал The Independent. Исследователи опустили на дно Марианской впадины камеру, используемую для обнаружения морской жизни на глубине.

Видео новых рыб под названием “марианский морской слизень” (Mariana snailfish) выложили на YouTube. Рыба названа в честь места ее обитания, Марианской впадины в западной части Тихого океана, которая является самой глубокой частью морей в мире.

По словам доктора Томаса Линли, одного из ученых, которые обнаружили новый вид, рыба спокойно может опускаться и жить на глубине до 8,2 километров. «8 200 метров является теоретическим пределом», – сказал доктор Линли из университета Ньюкасла.

У рыб есть химическое вещество в их телах, называемое N-оксидом триметиламина, которое позволяет молекулам в их телах выдерживать огромные давления глубокого океана. TMAO – это то, что дает морепродуктам специфический запах.

Давление, действующее на Mariana snailfish на этих глубинах, эквивалентно давлению 50 самолетов-гигантов, уложенных друг на друга.