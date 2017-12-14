Видео применения радикалами оружия показали на суде по делу Януковича

В Киеве на суде по делу о государственной измене против бывшего президента Украины Виктора Януковича показали видео нападения радикалов на силовиков.

Как сообщает РИА Новости, Оболонский районный суд украинской столицы рассмотрел видеозапись, предоставленную защитой экс-президента. На ней видно, как радикалы ведут огонь из пистолетов и винтовок по силовикам. Адвокаты уверяют, что запись сделана во время февральских беспорядков 2014 года – так называемого “Майдана”.

Кроме того, суд рассмотрел показания бойцов “Беркута”, увтерждающих, что по ним вели огонь радикалы.

Процесс о государственной измене экс-президента Януковича с конца июня перешел в фазу рассмотрения по существу. Обвинение требует для него пожизненного заключения. Сам Виктор Янукович категорически отрицает свою вину.