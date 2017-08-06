Видео: уфолог снял НЛО в небе над Теннесси

Охотник за НЛО снял неизвестный объект, который он запечатлел в небе над парком Нэшвилла, штат Теннесси.

Видео и пояснение к нему он выложил на своей странице в YouTube.

Уфолог рассказал, что в воскресенье, 16 июля 2017 года, он гулял в парке недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси и снимал несколько шестидесятисекундных видеороликов открытого неба с увеличенным масштабом на 40X. При просмотре видео на компьютере он обнаружил то, с чем никогда не сталкивался раньше.

«В прошлом я снимал металлический корабль и просто странные аномалии неба, но ничто не сравнится с неизвестным объектом, который я захватил на видео в тот день! Единственный термин, который я могу использовать к нему — это «летающий гуманоид»», — написал Дэн.

НЛО передвигался на большой скорости влево и вправо, поэтому его удалось вычислить по замедленному видео.

Ранее «Практика» сообщала, что в преддверии премьеры десятого сезона мистического сериала «Секретные материалы» Центральное разведывательное управление опубликовало на своем сайте архив данных об НЛО. Данные включали в себя снимки и документы обо всех фактах появления неопознанных летающих объектов. Большинство из них относятся к 1940-м и 1950-м годам.