Виктор Бондарев: действия США и Японии ведут к напряженности в КНДР

Договоренности, которые были достигнуты Соединенными Штатами Америки и Японией в ходе переговоров лидеров двух стран, увеличат напряженность на корейском полуострове.

Такое мнение выразил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отметил, что Трамп и Абэ открыто заявляют о готовности применить любые средства в борьбе с Северной Кореей.

«Если раньше их риторика содержала хоть какую-то толику дипломатии, то сейчас угрозы звучат вообще без всяких экивоков», — сказал Бондарев.

Он убежден, что даже когда Япония развернула свою ПРО Patriot рядом с Пхеньяном, и когда проводила совместные военно-морские учения с США, ситуация не была настолько накаленной.

Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил, что взаимная провокация не может привести ни к чему хорошему, однако Россия надеется на разум противоборствующих сторон, который поможет им ограничиться лишь громкими заявлениями.

В заключение он отметил, что в ядерной войне при любом развитии событий не может быть победителей, а только проигравшие. Именно поэтому важно содействовать улучшению отношений между странами и ни в коем случае не поддерживать всеобщее давление на КНДР.

Ранее «Практика» информировала о том, что Япония может поддержать войну Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи.