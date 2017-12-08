Виктор Бондарев: ликвидация ракет уберегла мир от катастрофы

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что России есть, чем ответить нарушителям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный 30 лет назад.

Бондарев считает, что подписание соглашения ликвидации ракет в период гонки вооружений, возможно, уберегло мир от катастрофы, пишет РИА Новости.

В преддверии его подписания ситуация на мировой арене накалилась до предела. Шел новый виток «холодной войны», которая вот-вот грозила вылиться в боевые действия, напомнил политик. Россия и США синхронно наращивали свой военный потенциал.

Согласно требованиям РСМД, был ликвидирован целый класс опаснейшего оружия. Под запрет попали баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью 500-5500 километров.

“Важно, что благодаря двусторонним обязательствам в тот момент удалось поставить точку в «гонке вооружений», а возможно даже предотвратить ядерную войну”, – заявил Виктор Бондарев.

“К сожалению, наши контрагенты периодически пытаются превратить эту точку в запятую, то втихую нарушая Договор, то открыто заявляя о скором выходе из него”, – отметил политик.

Также Бондарев подчеркнул, что в случае нарушения данного договора, России есть, чем ответить на агрессию.

“Наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск еще более мощное оружие”, – заявил он.

Виктор Бондарев считает, что РСМД, безусловно, нужен. В кризисной международной обстановке он является гарантом хотя бы частичного сдерживания целого ряда угроз от потенциального противника.