Сотрудники Вооруженных сил Российской Федерации останутся в Сирии в том количестве, которое необходимо для обеспечения безопасности страны.

Об этом «Практике» сообщил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отметил, что сокращение российских военных в Сирии после завершения освободительной миссии — это закономерный и обоснованный шаг.

По словам Бондарева, на данный момент от боевиков «Исламского государства»* освобождено уже примерно 95% территории Сирии.

Именно в целях борьбы с терроризмом Россия и начинала сирийскую военную кампанию два года назад, поэтому в связи с приближающейся победой, РФ сохранит в САР только те подразделения, которые будут необходимы для завершения миссии по освобождению страны от террористов, и в том объёме, который будет достаточным для закрепления результата и поддержания там порядка и безопасности жителей.

Бондарев заявил, что Россия не оставит Сирию до тех пор, пока не освободит ее от бандитов.

Также он рассказал, что накануне внешнеполитическое ведомство Сирии объявило об оккупации Ракки «антитеррористической коалицией» во главе с Соединенными Штатами Америки. Сей факт, по словам председателя комитета, говорит о том, что цели данной коалиции далеки от борьбы с «ИГ»*.

Помимо этого, Виктор Бондарев заверил, что Россия может противостоять ядерной угрозе, комментируя начало испытания американских стратегических ядерных сил «Глобальный гром» и потенциальную опасность, которая связана с этими тестами.

В то же время он считает, что не стоит воспринимать американские военные учения как потенциальную угрозу или как проявление агрессии.

«Каждая страна проводит испытания своих вооружённых сил, в том числе стратегических ядерно-ракетных комплексов. Это вполне нормально», — сказал глава комитета.

Он предложил рассматривать испытания Соединенных Штатов Америки не как угрозу международной безопасности, а как стандартный рабочий момент в системе развития обороноспособности государства.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.