Виктор Бондарев: санкции США не подорвут российскую экономику

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев эксклюзивно для «Практики» прокомментировал влияние санкций США на российскую экономику и промышленность.

Мы не первый год живем в условиях санкций, отмечает эксперт. И, по его мнению, президент России Владимир Путин совершенно справедливо подчеркивал, что во многом экономическая блокада со стороны Запада сослужила нам хорошую службу.

Например, в нашей стране начал активно развиваться реальный сектор экономики, реализовываться программы импортозамещения. Отечественный ОПК за последние три года существенно окреп, а в прошлом году он стал лидером по росту промпроизводства, превысив 10%.

Что касается торговой сферы, то и помимо США у нас много партнеров, что доказывает видимый рост показателей экспорта.

В 2015 году военный экспорт России составлял 14,5 миллиардов долларов, а в 2016 году превысил 15 миллиардов долларов. Мы активно экспортируем вооружения нашим партнёрам по ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Последняя сделка с Филиппинами – тому подтверждение.

Конечно, политическое сотрудничество России и США пострадает, в том числе, по вопросам взаимодействия по борьбе с терроризмом в Сирии. Впрочем, как считает Виктор Бондарев, этого взаимодействия и ранее было немного, потому что мы боремся против террористов, а американцы используют сирийскую трагедию в своих целях, подкидывая дрова в костер войны.