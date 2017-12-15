Совфед: США старательно разжигают региональные конфликты

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал информацию Министерства обороны России о попытках Киева исключить российских специалистов из процесса мониторинга ситуации на Донбассе.

По его мнению, ответственность за нарушение прав российских наблюдателей на Донбассе несут не только власти Украины.

“Официальный Киев на сегодня входит в зону влияния Соединённых Штатов Америки. А им нужны региональные конфликты и гражданские прокси-войны”, – заявил Бондарев, добавив, что разожженный американцами в Сирии “костер войны” был потушен благодаря усилиям российских ВКС и сирийской армии.

Он убежден, что США реализуют на Украине методику «перманентных беспорядков» и стремятся ее усилить, чтобы противостояние приняло ещё более резкие формы. Однако этому противостоят российские офицеры, являющиеся сотрудниками Совместного центра координации и контроля, которые мониторят реализацию Минских договоренностей о режиме прекращения огня.

Виктор Бондарев заявил, что США стремятся их нейтрализовать, отстранить от миротворческого процесса, используя при этом марионеточное украинское руководство.

“На мой взгляд, такие действия ни в коем случае не должны оставаться без ответа. Необходимо поднять этот вопрос на всех международных площадках, которые на сегодняшний день неподконтрольны США”, – добавил он.

Кроме того, Бондарев отметил, что права российских граждан на Украине нарушаются систематически. Это касается не только офицеров СЦКК, но и обычных людей. Более 400 россиян находятся в украинских тюрьмах по необоснованным обвинениям.

Также член Совфеда добавил, что на сегодняшний день подвижек в сторону улучшения ситуации нет, однако активная работа в этом направлении продолжается.