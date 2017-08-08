Виктория Бекхэм засудит кафе за высмеивающую ее худобу рекламу

Бывшая участница поп-группы Spice Girls, модный дизайнер Викторя Бекхэм намерена подать в суд на кафе в английском регионе Тайнсайд. Поводом стало рекламное изображение на фургоне для доставки пиццы.

Английское издание Telegraph сообщает, что реклама на фургоне представляет собой каррикатурное изображение Виктории Бекхэм, обернутой лентой с надписью «anorexic fashion icon» (анорексичная модная икона). Реклама утверждает, что доставляемая заведением пицца тоньше, чем фигура Виктории.

Представители Бекхэм заявили, что они будут вынуждены принять меры юридического характера, так как считают данную рекламу крайне неуместной и даже вредной, потому что она «опошляет тяжелое психическое расстройство».

Представители кафе пояснили, что не гнались за быстрой прибылью, размещая на своих фургонах подобные изображения, и попросили воспринимать рекламу «в правильном контексте»