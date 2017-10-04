«ВИМ-Авиа» завершила вывоз пассажиров с просроченной датой вылета

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» в полном объеме выполнила задачу по возвращению пассажиров с просроченной датой вылета в Россию.

Об этом рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов, сообщает ТАСС. Сафонов отметил, что около 30 тысяч туристов привезли в Россию и задача полностью решена.

25 сентября 2017 года компания «ВИМ-Авиа» остановила вылеты всех чартерных рейсов в результате финансовых проблем. Перед этим компания начала систематические задержки рейсов в аэропортах России и других стран. СК провел расследование и возбудил уголовное дело о мошенничестве. Обвинения предъявили гендиректору Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой.

28 сентября вице-премьер России Аркадий Дворкович подписал директиву по финансированию «Аэрофлотом» деятельности «ВИМ-Авиа». Предполагалось, что «Аэрофлот» выделит авиаперевозчику около 1,8 миллиардов рублей.

Однако в среду, 4 октября, руководство «Аэрофлота» сообщило о приостановлении финансирования перевозок «ВИМ-Авиа».