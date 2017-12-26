Visa и Mastercard исключены из российской ассоциации “Финтех”

Платежные системы Visa и Mastercard были отстранены от участия в ассоциации “Финтех”, созданной Центробанком РФ.

Известно, что такое решение было принято через две недели после их вступления в данную ассоциацию, пишут “Ведомости”.

Как сообщают близкие к “Финтеху” источники, это может быть обусловлено как вопросами безопасности, так и тем, что ассоциация была создана для развития и поддержки значимых государственных проектов, в то время как Visa и Mastercard являются иностранными компаниями.

При этом уточняется, что никакого обоснования исключения представителям платежных систем предоставлено не было.

На сегодняшний день Visa и Mastercard отсутствуют в списке участников на официальном сайте ассоциации “Финтех”.