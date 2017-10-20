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Виталий Ермолаев объяснил падение рейтинга блока Меркель

Эксперт отметил слабую работу с избирателями

Руководитель лаборатории НСО МГУ «Интернет в электоральных процессах современной России» и Elect-Assist, эксперт в области интернет-агитации Виталий Ермолаев эксклюзивно для «Практики» прокомментировал снижение рейтинга консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), от которого выдвинута кандидатом в канцлеры Германии Ангела Меркель.

«На прошлых выборах в Германии мы проводили анализ активности немецких политических партий в социальных сетях и увидели, что блок Меркель выглядел очень бледно на фоне «Альтернативы» и других, и одна из причин падения рейтинга Меркель — это вялая работа с избирателем. Особенно это заметно в социальных сетях», — пояснил Ермолаев.

Ранее «Практика» писала о том, что рейтинг блока Ангелы Меркель упал до самого низкого уровня за последние шесть лет и теперь поддержка едва превышает 31%.


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