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Виталий Мутко оставил пост главы оргкомитета ЧМ-2018

Вместо него на эту должность назначен Алексей Сорокин

В среду, 27 декабря, вице-премьер России Виталий Мутко принял решение покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщает “Интерфакс”, с этого дня совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета будет заместитель председателя наблюдательного совета организации Алексей Сорокин.

Отмечается, что данные кадровые перестановки не должны существенно сказаться на ходе подготовки к ЧМ-2018.

При этом сообщается, что Мутко продолжит следить за подготовкой к чемпионату мира в регионах России с позиции заместителя председателя правительства РФ.


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