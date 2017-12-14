Вице-президент Эквадора осужден на шесть лет

Вице-президент эквадора Хорхе Глас, замешанный в скандале с компанией Odebrecht, был приговорен вчера Верховным судом к шести годам тюрьмы за получение взятки в несколько миллионов долларов, сообщает Le Figaro.

Этот огромный коррупционный скандал преследовал даже бывших глав государств, таких как бразилец Луис Инасио Лула да Силва и перуанцы Ольянта Умала и Алехандро Толедо. Нынешние президенты Венесуэлы Николя Мадуро и Педро Пабло Кучински также были замешаны. Хорхе Глас предстал перед Национальным судом в Кито, который приговорил его после трехнедельного слушания, а также четырех других людей, включая его дядю Рикардо Ривера , благодаря которому вице-президент получил 13,5 млн долларов в виде взятки.

Три других обвиняемых были приговорены к 14 месяцам лишения свободы из-за их «эффективного сотрудничества» с судебными органами, согласно решению магистрата Эдгара Флореса. Прокуратура, возбудившая это дело 24 ноября, потребовала максимального наказания в течение шести лет за это преступление. Они также должны возместить ущерб от своей преступной деятельности, который был оценен более чем в 33 млн долларов.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Бельгия прекратила судебное разбирательство в отношении Пучдемона.