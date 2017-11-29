Визит Трампа в Великобританию могут отменить из-за его твитов

Министры сталкиваются с требованиями отменить государственный визит Дональда Трампа после того, как президент США ретвитнул анти-мусульманские видео, опубликованные крайне правой британской группой, сообщает Daily Mail.

Депутаты настаивают на том, что Дональд Трамп «не приветствуется здесь» после сообщений в Twitter.

Президент Трамп ретвитнул три видеоролика, опубликованных крайне правым британским лидером, известным своей исламофобией. Происхождение всех трех видео неизвестно.

Лейбористская депутат Мэри Крейг сказала, что Трамп «не приветствуется здесь», а Брендан Кокс, чья жена Джо была убита во время кампании референдума ЕС в прошлом году, обвинил его в «распространении ненависти», добавив, что «президенту должно быть стыдно».

Лидер лейбористов Джереми Корбин присоединился к призывам правительства занять жесткую позицию в отношении ретвитов мистера Трампа.

Большинство сомневается в перспективах государственного визита Трампа, который неоднократно отодвигался с тех пор, как Тереза Мэй озвучила приглашение в январе 2017.

Спикер Джон Берков уже дал понять, что он бы отстранил президента от того, чтобы удостоиться чести обращаться к обеим палатам парламента, если он все-таки приедет.

Тереза ​​Мэй не участвовала в PMQs (конституционная конвенция в Соединенном Королевстве, которая в настоящее время проводится как единая сессия каждую среду в полдень, когда заседает Палата общин, в ходе которой премьер-министр около получаса отвечает на вопросы депутатов) в палате общин сегодня, поскольку она находится с визитом на Ближнем Востоке, но официальные представители обещали дать комментарии позже.

Ранее Практика писала о том, что Дональд Трамп отказался от предложения журнала «Time» стать «Человеком года».