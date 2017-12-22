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ВК добавляет поддержку технологии AMP

Также соцсеть запускает редактор длинных статей

Социальная сеть ВКонтакте объявила о начале поддержки технологии Accelerated Mobile Pages и о запуске редактора статей.

Об этом сообщается в официальном сообществе ВК. Технология AMP – это мобильный стандарт, который позволит быстро загружать статьи из внешних источников. Страницы сайтов с настроенным AMP теперь отображаются в ВК в удобной верстке. Стандарт также поддерживает записи в соцсети, настроенные на внешние сайты с помошью виджетов.

Новый редактор длинных статей позволит создавать полноценные лонгриды непосредственно на страницах ВКонтакте. Он предоставляет удобные возможности по форматированию текста и использованию мультимедийных вложений.


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