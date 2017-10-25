Вкладчики проблемных банков смогут обращаться за компенсацией через Госуслуги

Агентство по страхованию вкладов разрабатывает проект «Электронное АСВ», с помощью которого вкладчики проблемных банков, у которых наступил страховой случай, получат возможность подавать заявления на выплату компенсаций через сервис на Едином портале госуслуг.

Также будет доступно обращение на сайте АСВ или через мобильное приложение. В случае, если сумма вклада превышала гарантированные 1,4 миллиона рублей, вкладчик сможет в личном кабинете получать информацию о выплатах в ходе процедуры ликвидации банка, сообщает ТАСС.

Проект «Электронное АСВ» будет удобен и для заемщиков банка. Они смогут оплачивать ежемесячные платежи по кредиту онлайн, получать актуальную информацию о состоянии расчетов, заказывать необходимые справки или сообщать о намерении досрочно погасить кредит.

Ранее «Практика» писала о том, что Минфин поддержал идею запретить недобросовестным банкирам выезжать за границу.