Социальная сеть “ВКонтакте” добавила функцию удаления сообщений

В социальной сети “ВКонтакте” появилась функция, которая позволяет удалить сообщения для всех участников беседы.

Чтобы стереть сообщение, необходимо выделить его и выбрать “Удалить для всех”, говорится на сайте. При этом отмечается, что такая возможность доступна только для сообщений, отправленных в течение 24 часов. Удалить более старые не получится.

В данный момент новая функция работает только в браузерной версии.

Напомним, что ранее в “ВКонтакте” стало возможно редактировать сообщения в браузерной версии и на устройствах Android. Для iOS функция все еще недоступна.

Также социальная сеть объявила о запуске приложения “Тайный Санта”, с помощью которого пользователи могут анонимно обмениваться новогодними подарками в сообществах, о чем подробно писала Praktika.ru.