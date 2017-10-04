«ВКонтакте» добавила функцию запроса денег у друзей

Функция запроса денежных переводов у друзей появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Услуга доступна во вкладке «Сообщения» простым пользователям и сообществам, сообщает портал Hi-tech вести. Чтобы попросить деньги у друга, необходимо открыть меню перевода из диалога с ним или его профиля и перейти на вкладку «Запрос перевода».

В открывшемся окне вводится желаемая сумма и, при необходимости, комментарий. Запрос придет собеседнику личным сообщением.

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию перевода денег в конце 2016 года. Перечислить можно не менее 100 и не более 75 тысяч рублей. Переводы осуществляются с российских карт Visa, MasterCard и Maestro.

Ранее «практика» сообщала, что «ВКонтакте» в конце года проведет собственную музыкальную премию VK Music Awards.