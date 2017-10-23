ВКонтакте наградила денежными призами победителей хакатона

Социальная сеть «ВКонтакте» подвели итоги «Хакатона-2017». Победителям были выданы денежные премии в общей сложности на 1 миллион рублей.

Создатели лучшего приложения получили 300 тысяч рублей, за победу в других номинациях выдали по 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Впервые разработчики приложений соревновались три дня. В мероприятии приняли участие свыше 300 человек, которые работали над сотней проектов.

Директор по продукту «ВКонтакте» Иван Козлов отметил, что руководство компании в этом году расширило формат и собрало на соревновании 300 человек. Многие из них все три дня провели на площадке. Многие участники использовали в разработках инструменты «ВКонтакте».

Лучшим проектом признано приложение-навигатор по залам Эрмитажа. Также оно помогает выбирать оптимальный маршрут для путешествия по музею. Приложение разработала команда Nimax.

Команда Evolve предложила систему для организации аукционов на основе денежных переводов «ВКонтакте», которая признана лучшей в своей категории.

По мнению редакции, подобные проекты очень значимы для развития информационных технологий и продвижения России в лидеры в этой сфере.