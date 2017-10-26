Влад Маленко: «Матильда» – это синоним успешной рекламы

Фильм Алексея Учителя «Матильда» уже можно посмотреть в кинотеатрах России. Он привлек внимание общественности задолго до своего выхода в прокат.

Поэт и лидер Московского театра поэтов Влад Маленко высказал свое мнение по поводу фильма «Матильда» и его активного обсуждения.

Маленко считает, что «Матильда» – это синоним успешной рекламы. «По сути, скандал с этим фильмом — преступно запущенные болезни девяностых. Лет 20 назад мы присыпали дустом моровые социальные язвы, а теперь, нет-нет, они начинают пульсировать здесь и там. Мавзолей, зарытый фанерой на 9 мая — такая же будущая «Матильда»», — сказал поэт.

По словам Маленко, и депутат, и режиссер равны в отсутствии «цельной оптики», дающей понимание последствий того или иного действия.

Поклонская, по мнению эксперта, должна понимать, что нельзя выступать за святого от имени народного депутата. Учитель же должен понимать, что затрагивает тему, связанную с царями и религией.