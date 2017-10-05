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05 октября, в 00:48
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Владимир Путин лично поздравит педагогов с Днем учителя

Владимир Путин лично поздравит учителей с профессиональным праздником. Он встретится с ними на праздничном концерте, который будет посвящен Дню учителя. Туда придут лауреаты главного российского конкурса педагогов — «Учитель года — 2017»

Путин ежегодно встречается с лучшими учителями страны, чтобы обсудить реальные проблемы систему образования и понять, что волнует педагогов и учеников, пишет ТАСС. Речь идет о самых разных вопросах: от введения сочинений и преподавания истории по единому учебнику до повышения зарплат педагогическому составу. Этот вопрос вызывает особый интерес, но сейчас учителям не о чем волноваться: средства, достаточные для достойной оплаты труда, уже заложены в бюджет на 2018 год.

День учителя ежегодно отмечается 5 октября.


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