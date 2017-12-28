Владимир Путин может не поехать на Олимпиаду

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина, рассказал о намерениях президента относительно поездки на Олимпийские игры-2018.

Как передает RT, Песков заявил, что на данный момент посещение южнокорейского Пхенчхана, где в период с 9 по 25 февраля 2018 года состоятся зимние Олимпийские игры, не входит в планы Владимира Путина.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде, но только в нейтральном статусе и под олимпийским, а не национальным флагом. Praktika.ru передавала, что во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря в Москве, Владимир Путин назвал это решение МОК политизированным.