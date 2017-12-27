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Владимир Путин подал документы в Центризбирком

Он намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец

Лидер РФ Владимир Путин лично принес документы в ЦИК для выдвижения кандидатом на пост президента на выборах в 2018 году.

Как передает Общественное телевидение России, президент подал документы в Центризбирком 27 декабря около 14:00 по московскому времени.

Бумаги у Путина приняли сотрудники рабочей группы ЦИК. А по окончании процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

Напомним, действующий президент России намерен участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца.

Ранее Praktika.ru передавала, что инициативная группа избирателей поддержала на собрании кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России.

 


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