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05 февраля, в 19:40
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Владимир Путин подписал новый закон о волонтерстве

Теперь понятия "волонтерство" и "добровольчество" уравниваются.

Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал новый закон о волонтерстве. В документе проясняется статус волонтерских организаций. По новому закону понятия “волонтерство” и “добровольчество” уравниваются.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Помимо уравнивания понятий, закон определяет статус организаторов волонтерской деятельности и закрепляет требования, которым должны соответствовать волонтерские организации.

Кроме того, в законе прописаны полномочия органов власти в сфере поддержки и развития добровольческих организаций. Напомним, ранее Praktika.ru рассказывала о том, что 2018 год стал в России “Годом волонтерства”.

 


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