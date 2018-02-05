Владимир Путин подписал новый закон о волонтерстве

Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал новый закон о волонтерстве. В документе проясняется статус волонтерских организаций. По новому закону понятия “волонтерство” и “добровольчество” уравниваются.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Помимо уравнивания понятий, закон определяет статус организаторов волонтерской деятельности и закрепляет требования, которым должны соответствовать волонтерские организации.

Кроме того, в законе прописаны полномочия органов власти в сфере поддержки и развития добровольческих организаций. Напомним, ранее Praktika.ru рассказывала о том, что 2018 год стал в России “Годом волонтерства”.