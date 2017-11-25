Владимир Путин подписал закон о СМИ-иностранных агентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий статус иностранного агента для ряда СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости. Иностранными агентами будут признаны СМИ, получающие в том или ином виде финансовую поддержку из-за рубежа. Окончательное решение по присвоению статуса иноагента будет принимать Минюст.

Глава профильного комитета Госдумы РФ по информационной политике Леонид Левин заявил, что российские СМИ с частичным финансированием из иностранных источников не будут признаны иноагентами.

Ранее “Практика” сообщила о принятии Госдумой закона о СМИ-иноагентах во втором чтении.