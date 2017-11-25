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25 ноября, в 18:16
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Владимир Путин подписал закон о СМИ-иностранных агентах

Документ появился на официальном портале правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий статус иностранного агента для ряда СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости. Иностранными агентами будут признаны СМИ, получающие в том или ином виде финансовую поддержку из-за рубежа. Окончательное решение по присвоению статуса иноагента будет принимать Минюст.

Глава профильного комитета Госдумы РФ по информационной политике Леонид Левин заявил, что российские СМИ с частичным финансированием из иностранных источников не будут признаны иноагентами.

Ранее “Практика” сообщила о принятии Госдумой закона о СМИ-иноагентах во втором чтении.


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