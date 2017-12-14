Владимир Путин: политическая система РФ должна быть гибкой

В четверг, 14 декабря, в Москве проходит традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Для него эта встреча с журналистами стала уже тринадцатой.

Первым закономерно стал вопрос об участии Путина в выборах-2018.

Президент заявил, что уже неоднократно говорил о том, какой хотел бы видеть Российскую Федерацию. Он уточнил, что страна должна соответствовать современным тенденциям развития, а политическая система должна быть гибкой.

Что касается основных задач, которые ставит перед собой Путин, то ему хотелось бы сделать акцент на социальной сфере и повысить доходы россиян.