Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Анкару

Владимир Путин, президент Российской Федерации, продолжил свой “дипломатический марафон”, который посвящен урегулированию ситуации в Сирии. Он прилетел в Анкару вечером в понедельник, 11 декабря.

До этого президент посетил Сирию: он лично выступил на авиабазе Хмеймим и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Там же, выступая перед военнослужащими, он отдал приказ о начале вывода российской группировки из Сирии, пишет “Интерфакс”.

После этого Владимир Путин отправился в Каир – там он проведет переговоры с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси.