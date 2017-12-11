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11 декабря, в 19:58
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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Анкару

Президент России продолжил свой "дипломатический марафон"

Владимир Путин, президент Российской Федерации, продолжил свой “дипломатический марафон”, который посвящен урегулированию ситуации в Сирии. Он прилетел в Анкару вечером в понедельник, 11 декабря.

До этого президент посетил Сирию: он лично выступил на авиабазе Хмеймим и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Там же, выступая перед военнослужащими, он отдал приказ о начале вывода российской группировки из Сирии, пишет “Интерфакс”.

После этого Владимир Путин отправился в Каир – там он проведет переговоры с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси.


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