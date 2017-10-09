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09 октября, в 16:08
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Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Назарова

Врио главы региона назначен Александ Бурков

В понедельник, 9 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Омской области Виктора Назарова, возглавлявшего регион с 2012 года.

Виктор Назаров покинул пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Владимир Путин назначил Александра Буркова, с которым президент провел рабочую встречу, где и сообщил о принятом решении.

Александ Бурков в 1999 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области и занял второе место. В настоящее время он занимает пост первого заместителя главы фракции «Справедливой России».

Ранее «Практика» писала о том, что в ближайшее время своих постов могут лишиться сразу десять российских губернаторов. Два года назад была похожая «пакетная» отставка губернаторов. Сами же главы регионов в 2015 году отказывались от каких-либо комментариев по этому поводу, вплоть до официального президентского указа.


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