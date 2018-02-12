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12 февраля, в 19:48
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Владимир Путин простудился

Президент РФ извинился за севший голос

Владимир Путин, президент Российской Федерации, простудился. На встрече с финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев “Лидеры России” лидер страны попросил прощения за то, что он тихо говорит и пояснил, что у него немного сел голос.

При этом, президент продолжает работать, несмотря на болезнь. На рабочем графике Путина болезнь не отразится, пишет RT. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.

Ранее Praktika.ru не раз рассказывала о деятельности Владимира Путина и о политической ситуации в Российской Федерации и в мире.


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