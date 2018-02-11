Владимир Путин проведет переговоры с лидером Палестины

Президент РФ Владимира Путин в понедельник, 12 февраля, встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры пройдут в Сочи, куда палестинский лидер прилетит в рамках рабочего визита в Россию.

Главы государства обсудят актуальные вопросы российско-палестинского сотрудничества, а также обменяются мнениями по проблемам ближневосточного урегулирования.

Также сообщается, что в понедельник Владимир Путин намерен провести встречу с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино и поздравить финалистов всероссийского конкурса управленцев “Лидеры России”.