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05 октября, в 19:10
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Владимир Путин сменил главу Орловской области

На его место назначен депутат Мосгордумы

Президент РФ Владимир Путин сменил губернатора Орловской области Вадима Потомского. Он подписал документ об его уходе с поста губернатора по собственному желанию.

Исполняющим обязанности губернатора Орловской области назначен Андрей Клычков, пишет пресс-служба Кремля. Стоит отметить, что Клычков — депутат Мосгодумы от партии КПРФ. Вадим Потомский, тем временем, назначен на пост заместителя полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.

Андрей Клычков, который получил пост губернатора, юрист и специалист по международным отношениям. С 2001 года он является членом партии коммунистов, а с 2009 года руководит фракцией КПРФ в Мосгородуме и является ее депутатом.

Ранее «Практика» писала и о других отставках губернаторов регионов.


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