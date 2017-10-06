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06 октября, в 13:44
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Владимир Путин сменил губернатора Новосибирской области

Врио главы региона назначен Андрей Травников

Президент России Владимир Путин своим указом освободил губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого от занимаемой должности.

В сообщении на сайте Кремля сказано, что Городецкий ушел в отставку по собственному желанию. В нем же говорится и о временно исполняющим обязанности губернатора, им назначен Андрей Травников.

Около семи лет назад Травников был назначен на должность первого заместителя мэра Череповца. В 2016 году избран первым мэром Вологды.

В понедельник, 25 сентября, Владимир Путин утвердил отставку губернатора Самарской области, на следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области.

В последующие два дня своих постов лишились губернатор Ненецкого автономного округа и губернатор Красноярского края.

Ранее «Практика» писала о том, что в ближайшее время своих постов могут лишиться сразу десять российских губернаторов.


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