Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Президент России подписал закон об обязательном страховании, который продлевает срок “заморозки” накопительной части пенсии до 2020 года.

Документ опубликован 20 декабря на официальном сайте правовой информации. Из документа следует, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

“Заморозка” пенсионных накоплений – это мера, при которой россияне не могут снять накопительную часть пенсии

В накопительную часть пенсии россиян перечисляется 6% от зарплаты граждан. До внесенных коррективов каждый мог самостоятельно решать, куда направлять накопительную часть.

Ранее Praktika.ru сообщала, что Путин подписал расширил возможности использования герба РФ. Теперь граждане могут неофициально использовать главный символ России.