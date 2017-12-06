Владимир Путин заявил о намерении участвовать в выборах

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о своем намерении выдвинуться на пост главы государства на предстоящих выборах.

“Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации”, — заявил в среду, 6 декабря, российский лидер. Как передает Life, Путин сообщил об во время своей поездки в Нижний Новгород.

Отмечается, что заявление было сделано на праздновании 85-летия автозавода ГАЗ после того, как рабочие попросили Путина не покидать пост главнокомандующего.

Глава государства поблагодарил присутствующих за поддержку и дал положительный ответ на вопрос о своем участии в выборах-2018.