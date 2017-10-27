Владимир Самарин: искусственного интеллекта не существует

Специалист отдела маркетинга компании Cloud4Y Владимир Самарин эксклюзивно для «Практики» прокомментировал разработанную систему искусственного интеллекта (ИИ), способную анализировать акустические данные и предсказать землетрясение задолго до того, как оно на самом деле произойдет.

Использование искусственного интеллекта для предсказывания землетрясений является прекрасным примером его возможного применения. Однако, в настоящий момент искусственного интеллекта не существует. Сейчас для этих целей используется машинное обучение. «Тренировка» программы начинается обычно с обучения с учителем или с частичным привлечением учителя — для части прецедентов задается пара «ситуация, требуемое решение», а для части — только «ситуация», поясняет эксперт.

В случае с землетрясениями, программе вероятно предложили исторические данные множества показателей датчиков сейсмической активности, географические координаты, хронологию землетрясений и их силы. Используя встроенные алгоритмы, программа «научилась» на исторических данных прогнозировать вероятность силы землетрясения в определенном месте. Обычно это огромная матрица из сотен или тысяч значений для каждого момента времени. Каждый элемент матрицы подставляется в общую формулу расчета вероятной силы землетрясения, объяснил Самарин.

В дальнейшем программа будет обучаться с подкреплением сигналов от среды взаимодействия. На практике это означает, что когда произойдет землетрясение, программа пересчитает коэффициенты в формуле для каждого значения из матрицы, то есть, например, программа «поймет», что произведение показаний датчика 1 и датчика 2 важнее отдельных показателей датчиков, а значит, коэффициент в формуле для произведения показателей станет больше, а для отдельных показаний меньше.

Настоящий искусственный интеллект, если когда-либо будет изобретен, может иметь более общую цель, например, сохранить людям жизнь. Поэтому он сам решит предсказывать землетрясения или искать лекарство от рака, подытожил Владимир Самарин.

Ранее «Практика» писала о том, что искусственный интеллект научили предсказывать землетрясения.