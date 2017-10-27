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27 октября, в 14:49
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Владимир Самарин: искусственного интеллекта не существует

Когда ИИ будет изобретен, он сам решит предсказывать ли ему землетрясения или искать лекарство от рака

Специалист отдела маркетинга компании Cloud4Y Владимир Самарин эксклюзивно для «Практики» прокомментировал разработанную систему искусственного интеллекта (ИИ), способную анализировать акустические данные и предсказать землетрясение задолго до того, как оно на самом деле произойдет.

Использование искусственного интеллекта для предсказывания землетрясений является прекрасным примером его возможного применения. Однако, в настоящий момент искусственного интеллекта не существует. Сейчас для этих целей используется машинное обучение. «Тренировка» программы начинается обычно с обучения с учителем или с частичным привлечением учителя — для части прецедентов задается пара «ситуация, требуемое решение», а для части — только «ситуация», поясняет эксперт.

В случае с землетрясениями, программе вероятно предложили исторические данные множества показателей датчиков сейсмической активности, географические координаты, хронологию землетрясений и их силы. Используя встроенные алгоритмы, программа «научилась» на исторических данных прогнозировать вероятность силы землетрясения в определенном месте. Обычно это огромная матрица из сотен или тысяч значений для каждого момента времени. Каждый элемент матрицы подставляется в общую формулу расчета вероятной силы землетрясения, объяснил Самарин.

В дальнейшем программа будет обучаться с подкреплением сигналов от среды взаимодействия. На практике это означает, что когда произойдет землетрясение, программа пересчитает коэффициенты в формуле для каждого значения из матрицы, то есть, например, программа «поймет», что произведение показаний датчика 1 и датчика 2 важнее отдельных показателей датчиков, а значит, коэффициент в формуле для произведения показателей станет больше, а для отдельных показаний меньше.

Настоящий искусственный интеллект, если когда-либо будет изобретен, может иметь более общую цель, например, сохранить людям жизнь. Поэтому он сам решит предсказывать землетрясения или искать лекарство от рака, подытожил Владимир Самарин.

Ранее «Практика» писала о том, что искусственный интеллект научили предсказывать землетрясения.


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